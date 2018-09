Dinsdag 18 september in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 18 september ziet u de volgende zaken:

- Duidelijke beelden van een man die geld pint met een pinpas die is gestolen tijdens een babbeltruc in De Lier.

- Ook in Den Haag een babbeltruc: een 92-jarige vrouw wordt afgeleid tijdens het pinnen, zodat een man haar pinpas kan stelen.

- De tas van een medewerker van Monkey Town in Rijswijk is gestolen. De verdachten zijn te zien op bewakingsbeeld.

- Inbrekers slaan toe bij een woning in Zevenhuizen. Ze stelen onder andere een Porsche en een BMW.

- Bij een garagebedrijf aan de Neringstraat in Delft is eind juni een handgranaat neergelegd. We laten bewakingsbeelden zien.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.