Lilian de Geus ligt op olympische koers met virtuele podiumplek in Japan

DEN HAAG - Windsurfster Lilian de Geus uit Den Haag ligt bij de wereldbekerwedstrijden op het olympische zeilwater van Tokio 2020 weer op koers voor een podiumplaats. De wereldkampioene in de RS:X-klasse klom in de tussenstand van de zesde naar de derde plaats. In de twee races die donderdag in Enoshima werden gevaren, eindigde ze respectievelijk als achtste en derde.

De Chinese Peina Chen gaat aan kop met 30 punten, gevolgd door de Britse Bryony Shaw (33). De Geus staat derde met 39 punten. Ze heeft aan een plek bij de beste zeven genoeg om zich al te kwalificeren voor de Olympische Spelen. 'Ik wil hier gewoon heel veel leren', zegt De Geus over de wedstrijden in Enoshima, waar het donderdag slechts licht waaide. 'We boffen met deze condities. Ze zijn heel lastig, maar daardoor juist ook heel leerzaam en uitdagend.'

Bij de mannen handhaafde Hagenaar Kiran Badloe zich aan kop, ondanks een zeventiende plek in de zevende race. Dat is vooralsnog zijn schrapresultaat. In race acht kwam Badloe als vierde over de finish. Dorian van Rijsselberghe zakte van de derde naar de zevende plaats in de stand, door twee keer slechts als 21e te eindigen.



Kyranakou en Veen delen de leiding

In de 470-klasse delen Afrodite Kyranakou-Zegers uit Den Haag en Anneloes van Veen uit Naaldwijk de leiding met een Italiaans duo. De wereldkampioenen Annemiek Bekkering (Den Haag) en Annette Duetz (Delft) zakten in de 49erFX naar plek zeven. In de Laser Radial werd helemaal geen race gevaren. Marit Bouwmeester uit Voorburg staat tweede, en het Haagse tweetal Daphne van der Vaart en Maxime Jonker vijfde en zesde.

LEES OOK: Zeilen: Lilian de Geus zakt weg, Marit Bouwmeester rukt op