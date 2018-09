Winterse festivals krijgen geld van Den Haag

DEN HAAG - Acht evenementen die plaats vinden rond de jaarwisseling en begin volgend jaar, kunnen rekenen op financiële steun van de gemeente Den Haag. Het gaat om onder meer Carnivale in het Huijgenspark, het avontuurlijke muziekfestival Rewire, de Dickens Style Wintermarkt en het Chinees Nieuwjaar Festival.

Dat heeft wethouder Richard de Mos (Groep de Mos) donderdag bekend gemaakt. De evenementen krijgen allemaal verschillende bedragen. De hoogste bijdrage is 25.000 euro. Dat geld komt uit het zogenaamde Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen van de gemeente.

Andere evenementen die geld krijgen zijn het European Championship Bicycle Beachrace, het EK Icecarving, St. Patrick’s Day Festival en de Haagse Vrijheidsweken.



Leuk voor inwoners

'Den Haag is de stad van Parkpop en de Volvo Ocean Race, maar ook van de kleinere evenementen die erg leuk zijn voor inwoners en toeristen. Ook dit jaar steunen we Carnivale en helpen we mee met de viering van het Chinees Nieuwjaar in Chinatown,' aldus wethouder De Mos in een verklaring. 'De zomer is nog maar net voorbij, maar wij kijken al vooruit. Ook ’s winters en straks in het voorjaar is Den Haag een aantrekkelijke stad.'

Het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen is in 2011 op verzoek van de gemeenteraad in het leven geroepen voor de ondersteuning van kleinschalige evenementen. In de loop der jaren is het budget verhoogd van 150.000 euro voor zestien evenementen in 2015 tot 400.000 euro voor 42 evenementen in 2018. Het geld wordt in meerdere ronden uitgekeerd. Deze derde ronde is bedoeld voor evenementen die plaatsvinden in de periode van december 2018 tot en met april 2019. Per evenement wordt maximaal 25.000 euro toegekend.



Meer geld voor Carnivale

Carnivale dat in 2016 geen geld kreeg van de gemeente, waarna het ook niet doorging in dat jaar, ontvangt daarnaast nog een aanvullende bijdrage van 50.000 euro vanuit andere budgetten. Dat had de gemeenteraad vorig jaar geëist van de gemeente. De Scheveningen Light Week, het Winternachten Festival en World Tour of Frozen Dreams hadden ook geld aangevraagd, maar krijgen dat niet.