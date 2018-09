Leidse studenten wijken vanwege kamernood uit naar de camping

LEIDEN - De kamernood onder Leidse studenten is zo groot dat sommigen wel heel creatief een oplossing vinden. Ze verblijven op een plek, waar je normaal alleen de vakantie doorbrengt. Op de camping!

De kamernood onder studenten is niet van vandaag of gisteren. Ook is het niet voor het eerst dat studenten uitwijken naar de fraai gelegen stadscamping Stochemhoeve. Maar campingbeheerder Patrick d'Ancona ziet wel dat het probleem steeds nijpender wordt. De studenten zijn langere tijd op zoek naar een kamer dan voorgaande jaren. Sommige studenten wijken daarom ook uit naar andere steden.

De studenten worden wel steeds vindingrijker. Volgens d'Ancona kwamen ze voorheen vooral met een tentje. En dat is nu wel anders: 'Veel komen nu met een caravan van oma en opa of hun ouders om hier tijdelijk te kamperen. Het wordt ze in ieder geval iets gemakkelijker gemaakt, dat ze wat meer privacy hebben dan als ze alleen in een tentje zitten.'



Probleem

Maar dat geldt niet voor Koen Aadema. Hij moet het wel doen met een tent. Gelukkig heeft hij vanaf 1 oktober een kamer gevonden, maar tot die tijd is het toch even behelpen: Ik ben een eerstejaars student, dus het valt nu nog mee met huiswerk. Ik heb een laptopje meegenomen en mijn schoolspullen bij me. Dus in principe kan ik hier aan een tafeltje werken. Maar als ik hier langer had gezeten, dan was het wel een probleem geworden.'

Niels Jacobs heeft wel een caravan. Met een tweepersoonsmatras vindt hij het zelf luxe. Toch is ook hij blij dat hij vanaf volgende week woonruimte heeft gevonden, ook al is dat maar voor vier maanden. Daarna is het afwachten of hij weer wat kan vinden: 'Dan moet ik weer op zoek. Als ik niets heb, moet ik een uur of vijf, zes reizen. En dat is niet te doen met de studie.' De camping is dan ook geen optie, want die gaat de hele winter dicht.



Professionele tenten

Volgens de gemeente is er momenteel een tekort van 2700 studentenwoningen in Leiden. Studentenpartij ONS heeft daarom het Meldpunt Kamernood in het leven geroepen. Ook wordt op initiatief van de VVD de acute kamernood donderdagavond besproken in de gemeenteraad. Meerdere partijen zien wel heil in een oplossing zoals in Groningen, waar in samenwerking met de universiteit en studentenhuisvester DUWO tientallen professionele tenten zijn opgebouwd om het huisvestingsprobleem aan te pakken.