VVD: Den Haag moet meer ruimte bieden aan jonge, duurzame bedrijven

DEN HAAG - Meer experimenten, meer testen, minder regels. De gemeente moet beter z'n best gaan doen om jonge startende bedrijven op het gebied van duurzaamheid naar Den Haag te halen. Daarvoor pleit VVD-raadslid Chris van der Helm.

Dat is volgens hem nodig, omdat Den Haag grote uitdagingen wacht op het gebied van duurzaamheid. De stad moet al in 2030 klimaatneutraal zijn. Van der Helm denkt dat de gemeente vooral op het gebied van regelgeving en vergunningen eraan kan bijdragen dat die bedrijven zich hier vestigen. Zo wil hij plekken voor experimenten, testruimtes en zones met weinig regelgeving mogelijk maken voor startups.

Dat er behoefte is aan een frisse blik op wet- en regelgeving ten aanzien van startups bleek volgens hem ook uit de bijeenkomst van Green Challenge(s) Startup Solutions, waar onder andere Constantijn van Oranje, Diederik Samson en verschillende startups hun verhaal hielden.



Lef durven tonen

Het raadslid: 'We moeten als gemeente ook lef durven tonen. Bijvoorbeeld door het toestaan van testruimtes waar startups naar hartenlust op het gebied van duurzaamheid kunnen experimenteren. In wet- en regelgeving is vaak geen rekening gehouden met de techniek van morgen, laat staan met de techniek van overmorgen. Laten we hier als Den Haag, met onze duurzaamheidsambities, kansen voor bieden.'

De Haagse VVD komt snel met een initiatiefvoorstel over dit onderwerp, belooft Van der Helm. 'Het is ons doel om ervoor te zorgen dat Den Haag een aantrekkelijke stad gaat worden voor het vestigen van startups die zich richten op duurzaamheid en energietransitie.'

