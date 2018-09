Dijkinspecties nog steeds nodig: 'Het is zo enorm droog geweest'

ALPHEN AAN DEN RIJN - De dijken in Hoogheemraadschap Rijnland hebben nog steeds last van de droogte die deze zomer heerste. In het gebied liggen veel veendijken, en die zijn vaak uitgedroogd. Daardoor ontstonden her en der scheuren. Dat is gevaarlijk, omdat dan de hele dijk kan verschuiven en door kan breken. Een paar dagen regen helpt daar niet tegen. Reden dus voor extra controles.

Dijkgraaf Rogier van der Sande loopt met Jan Roelse van het Hoogheemraadschap Rijnland over een dijk in Alphen aan den Rijn. De een bovenop de dijk, de ander aan de voet. Schoppend tegen het gras, want dat is met de regen van afgelopen week flink gegroeid. Daaronder zitten mogelijk scheuren.

Roelse: 'Bij eerdere inspecties zijn er scheuren gevonden en die zijn ingetekend op deze kaart'. Hij wijst op een plaatje op zijn mobiele telefoon. 'Wij controleren nu of de scheuren erger zijn geworden of dat er nieuwe zijn bijgekomen.'



Controle vanwege droogte

Van der Sande werkt donderdag mee. De dijk in Alphen aan den Rijn is een van de laatste van in totaal vijftig kilometer aan dijken die in het hoogheemraadschap wordt gecontroleerd. 'Is dit iets?', vraagt hij aan zijn collega. Samen prikken ze hun stokken in een gat. 'Nee', zegt Roelse. 'Dit is iets van een beest, misschien een muis ofzo.'

Het hoogheemraadschap controleert omdat het zo droog is geweest. 'Dat is raar he', zegt de dijkgraaf. 'We hebben enorme buien gehad, overstromingen her en der, maar het is zo enorm droog geweest de afgelopen tijd, dat we toch moeten blijven controleren.'



Veendijken als spons

Dat komt omdat veel dijken zogenoemde veendijken zijn. Roelse: 'Veen is als een spons. Als het zich volzuigt met water is het zwaar. Maar als het opdroogt en het water verdampt wordt het licht. Als er dan aan een kant een enorme hoeveelheid water tegenaan duwt kan de hele dijk opschuiven en dan komt het water erachteraan.' Dat is in 2003 gebeurd in het Utrechtse Wilnis. Vijftienhonderd inwoners moesten toen voor een dag worden geëvacueerd.

'Maar veen is ook heel stabiel', vult de Dijkgraaf aan. Om de dijken zo goed mogelijk tegen uitdrogen te beschermen legt het Hoogheemraadschap tegenwoordig een laag klei over het veen aan. Zowel klei als veen houden goed water vast, dus wordt de kans op uitdrogen minder. Maar controleren blijft nodig. En bovendien zijn nog niet alle dijken in het gebied aangepast. Dus wat is het devies? 'Niet pappen, wel nathouden', zegt Rogier van der Sande.

