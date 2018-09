Verdachte van drie straatroven aangehouden na tips Team West

DEN HAAG - Een 34-jarige man uit Den Haag is donderdag aangehouden, omdat hij begin augustus binnen een half uur drie straatroven zou hebben gepleegd. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips van kijkers van het opsporingsprogramma Team West.

De berovingen vonden op 7 augustus plaats in de Mijdrechtstraat en op de Herengracht en het Korte Voorhout in Den Haag. De straatrover sprak twee slachtoffers met een smoes aan en beroofde hen van hun portemonnee. Een 14-jarige jongen kreeg een klap in zijn gezicht toen de man zijn fiets afpakte.

Eén van de slachtoffers ging achter de dief aan, die toen de portemonnee weggooide. Een ander maakte een aantal foto’s van de man terwijl hij wegfietste. De verdachte was ook gefilmd door verschillende bewakingscamera’s in de stad.



Beelden in Team West

Door de beelden en de opgegeven signalementen kreeg de politie het idee dat het drie keer om dezelfde man ging. Nadat Team West de beelden afgelopen dinsdag uitzond, kreeg de politie meerdere tips. Die leidden naar de 34-jarige Hagenaar. Hij zit vast en wordt verhoord.