Jade (8) is redder Britt (18) oneindig dankbaar: 'Heel veel engeltjes gehad'

RIJNSBURG - Ze had al een armband gekregen voor haar heldendaad, maar donderdag heeft Britt van Leeuwen (18) uit Rijnsburg ook een oorkonde van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen ontvangen. In maart van dit jaar redde ze de toen 7-jarige Jade van der Vijver uit de sloot. 'Voor mij was het eigenlijk vanzelfsprekend', zegt ze bescheiden.

Op een ijzig koude winterdag is Britt nietsvermoedend haar hond aan het uitlaten. Terwijl ze voor de verandering een route neemt die ze anders nooit zou nemen, lopen twee spelende meisjes haar tegemoet. Vlak daarna glijdt de kleine Jade uit en komt ze in het slootwater aan de Spinozalaan terecht.

'Ik hoorde ineens een plons', vertelt Britt. 'Dat was duidelijk geen eend of zo. En ik hoorde een meisje schreeuwen. Foute boel, dacht ik.' Ze rent er gelijk opaf en probeert Jade uit het ijskoude water te halen.



Op hoofd en schouders

Zo makkelijk is dat nog niet, want de winterjas en rugzak van Jade zijn loodzwaar geworden in het water. En de rand van de sloot is hoog en glad. Ze tilt Jade op haar hoofd en schouders en helpt haar zo weer op het droge. 'Je moet creatief zijn op zo'n moment', legt ze uit met een klein lachje.

De mobiele telefoon van Britt begeeft het bij de reddingsactie, maar dat is wel het laatste waar ze zich druk over maakt. 'Gelukkig is het goed afgelopen', beseft ze. Jacklyn van der Vijver, de moeder van Jade, sluit zich daar volledig bij aan. 'We hebben echt wel heel veel geluk en engeltjes gehad.'



Heel veel knuffels

'Heel knap', vindt Jade (nu 8 jaar) wat Britt heeft gedaan. Ze geeft haar heldin een armbandje dat symbool staat voor oneindige dankbaarheid. 'En ik heb haar heel veel knuffels gegeven', vult moeder Jacklyn aan.

Op de Oranje Nassauschool, waar Jade op zit en Britt op heeft gezeten, wordt de reddende engel in het zonnetje gezet door burgemeester Cornelis Visser van de gemeente Katwijk. Leerlingen van de bovenbouw komen haar een handje geven. Ze bedanken haar, sommigen feliciteren haar zelfs.



Speciale band

'Dit had ik niet verwacht', bekent Britt. 'Voor mij was het eigenlijk vanzelfsprekend. Het was niet zo tot me doorgedrongen, maar nu wel. Echt heel indrukwekkend.' Ze merkt dat Jade wel een beetje tegen haar opkijkt. 'Nu hebben we toch wel een speciale band.'

LEES OOK: