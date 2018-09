Tessa en Marco trouwen voor één dag: 'Voor ons is het bloedserieus'

'S-GRAVENZANDE - Het is een onvergetelijke dag voor Tessa de Bruine uit 's-Gravenzande en haar vriend Marco Commandeur uit Alkmaar. Deze donderdag geven ze elkaar namelijk het jawoord. Het huwelijk zal alleen niet van erg lange duur zijn: 24 uur maar.

'Een meisje van vijftien droomt al van haar huwelijk. De jurk, het uitzoeken: alles wat er bij komt kijken, is fantastisch', zegt Tessa. 'Maar dan kom je de man van je leven tegen en dan kan het niet…'

Tessa en haar vriend Marco zijn namelijk allebei alleenstaande ouders die een flinke afstand te overbruggen hebben. Ze mogen vanwege hun co-ouderschap niet te ver van hun ex-partners gaan wonen. Dat is lastig, want Tessa woont in 's-Gravenzande en Marco in Alkmaar.



Financiële consequenties

'Bovendien leidt het ook tot financiële consequenties', legt scheidingsmediator Dianne Kroezen uit. 'Je moet dan wellicht twee huizen aanhouden. Dat tweede koophuis wordt als een vakantiehuis gezien en daar moet je vermogensbelasting over betalen. Dat is dus duurder.'

Donderdag geven Marco en Tessa toch het jawoord aan elkaar, al is het maar voor even. 'Voor andere mensen klinkt het misschien als een stom sprookje, maar voor ons is het bloedserieus', vertelt de aanstaande bruid.



Volmondig 'ja'

Het stel is daarom van plan om flink van deze dag te genieten. Tessa: 'Dit is waarschijnlijk de enige keer dat we onze gelofte aan elkaar uitspreken en dat we gaan trouwen. Aan de andere kant is het jammer dat het maar voor een dag is. Ik mag één dag mevrouw Commandeur zijn.'

En dus klinkt donderdagmiddag een volmondig 'ja' door de zaal waar de huwelijksvoltrekking plaats heeft. Zo zijn Marco en Tessa, al is het maar voor een dag, toch nog gelukkig getrouwd.

LEES OOK: Ron en Sabrine Flippo trouwen op Eerste Pinksterdag door misverstand gemeente