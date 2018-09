Thiemo de Bakker opent in Davis Cup tegen 'reus' Milos Raonic

'S-GRAVENZANDE - Tennisser Thiemo de Bakker uit 's-Gravenzande opent vrijdag in Toronto het Davis Cup-duel met Canada tegen Milos Raonic. Dat wordt een confrontatie tussen de nummer 236 van de wereld en de huidige nummer 20. Raonic is zelfs de voormalige nummer drie van de wereld; de bijna 2 meter lange Canadees won al acht toernooien in zijn carrière.

De loting koppelde kopman Robin Haase uit Den Haag in het tweede enkelspel aan Denis Shapovalov. De pas 19-jarige Canadees staat 34ste op de wereldranglijst, hoger dan Nederlands beste speler. Haase is de nummer 44. Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop spelen zaterdag in het dubbelspel tegen Vasek Pospisil en Daniel Nestor.

De inzet van de play-off tussen Nederland en Canada is een beter plaatsing in de voorronde van de Davis Cup in februari 2019, als de landenstrijd volgens een geheel nieuw format wordt gespeeld. De winnaar in Toronto zal bij de loting tot één van de twaalf geplaatste landen behoren en daardoor een op papier minder sterk land treffen.

