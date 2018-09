Verwerking van kunstgrasvelden roept vragen op bij D66 Den Haag

DEN HAAG - Bedrijven die kunstgrasvelden recyclen lappen structureel milieuregels aan hun laars. Dat blijkt uit onderzoek van televisieprogramma Zembla. 'Schokkende conclusies', vindt het Haagse D66-raadslid Daniël Scheper. Zijn fractie wil weten hoe het stadsbestuur de verwerking van Haagse kunstgrasvelden controleert.

'De recycling van een veld wordt betaald door de gemeente en kost tien- tot twintigduizend euro per veld', stelt Scheper. 'Ik wil weten hoeveel oude Haagse kunstgrasmatten op een circulaire en duurzame wijze zijn verwerkt en hoe de gemeente dit controleert.'

Grote stapels oude kunstgrasvelden komen vaak langere tijd op bedrijventerreinen te liggen, onthulde Zembla. Er zou zelfs sprake van zijn dat recyclingbedrijven deze velden doorverkopen in plaats van verwerken waarvoor gemeenten de 'verwerkers' al dik hebben betaald.



Mogelijke gevaren van rubbergranulaat

D66 wil dat Den Haag met andere gemeenten en de provincie in gesprek gaat over het probleem. Scheper: 'In het licht van de lopende discussie over de mogelijke gevaren van rubbergranulaat, moeten we snel scherp krijgen of kunstgrasvelden wel goed verwerkt worden.'

