Prinsjesfestival is feest van democratie, Gelderland dit jaar te gast

DEN HAAG - In Den Haag is donderdag het jaarlijkse Prinsjesfestival van start gegaan, waarmee in de week voor Prinsjesdag wordt gevierd dat Nederland een democratie is, een land waarin iedereen meetelt en ertoe doet, aldus de organisatoren.

Dit jaar is het uitnodigende thema: 'Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?! Over toekijken of meedoen in onze democratie'. Dat gaat over de betrokkenheid van gewone Nederlanders bij onze democratie. Of zoals de organisatoren op hun website schrijven: 'Vraag niet wat de democratie voor jou kan doen. Vraag wat jij kunt doen voor de democratie.'

Prinsjesfestival biedt ieder jaar een podium aan een provincie. Op deze manier wil het festival een brug slaan van de hofstad naar de rest van het land. Dat moet ervoor zorgen dat het feest van de democratie geen Haags feestje is, maar een feest voor iedereen.



Gelderland ambassadeur van Prinsjesfestival 2018

Dit jaar is de provincie Gelderland op het festival te gast. Vanuit de PrinsjesAmbassade organiseert Gelderland allerlei activiteiten rondom de thema's Voeding, Gezondheid en Sport', zoals een etappewandeling van Nijmegen naar Den Haag.

Daarvoor werd Lange Poten, een van de toegangswegen naar het Plein en het Binnenhof in Den Haag, donderdag omgetoverd in Via Gladiola, net als de straat waar de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse over de eindstreep komen en met gladiolen worden onthaald.

