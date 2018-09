NRC: 'Twee Russische spionnen aangehouden in Den Haag'

DEN HAAG - In Den Haag zijn dit voorjaar twee Russische spionnen aangehouden die op weg waren naar Zwitserland. Het reisdoel was het Spiez laboratorium, dat zowel de gifgasaanvallen in Syrie als de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal onderzocht. Dat meldt NRC donderdagavond.

De aanhouding was het resultaat van een samenwerking van verschillende inlichtingendiensten in Europa, waaronder de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Dat blijkt uit onderzoek van NRC en de Zwitserse krant Tages-Anzeiger.

Het duo had, volgens bronnen rond het onderzoek, apparatuur bij zich om in te breken op het computernetwerk van het laboratorium. De twee zouden werken voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe.



'Laboratorium onderzocht gifgasaanvallen'

Aan de ontmaskering van de spionnen in Den Haag is geen ruchtbaarheid gegeven. Wel meldde premier Mark Rutte (VVD) op 26 maart van dit jaar dat het kabinet, als reactie op de aanslag in Salisbury, besloten had 'twee Russische inlichtingenmedewerkers die op de Russische ambassade werken' uit te zetten. Het is onduidelijk of dit de twee ontmaskerde spionnen zijn. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD wil geen commentaar geven.

Volgens justitie in Bern worden de twee verdacht van spionage-activiteiten in Zwitserland. Het Spiez laboratorium bij Bern was namens de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag betrokken bij het onderzoek naar de gifgasaanvallen van de door Rusland gesteunde regering Assad in Syrie en de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury. In april zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov 'uit vertrouwelijke bron' het rapport van Spiez in het Skripal-onderzoek te hebben gekregen.