Maasdijk vreest tweede Polenhotel: 'Het wordt een teringzooi'

WESTLAND - Overlast en angst bij omwonenden van een uitzendbedrijf dat zijn personeel dichtbij wil huisvesten. Dat was het beeld op een voorlichtingsbijeenkomst van NL Jobs in Maasdijk over het omstreden tweede 'Polenhotel' dat het uitzendbedrijf wil bouwen op industrieterrein Honderdland.

'Het wordt gewoon een teringzooi', zegt een buurtbewoner al vroeg op de bijeenkomst. Maar NL Jobs zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. 'We gaan streng handhaven op drugs, drank, wapens, roken op de kamer en ongewenst bezoek', antwoordt directeur Jeroen van Leeuwen van NL Jobs. 'Maar we handhaven alleen op ons terrein, daarbuiten ligt het buiten onze handen.'

'Mijn kinderen durven 's avonds na het sporten of het stappen niet meer over straat', zegt een andere Maasdijker, 'want ze komen overal mensen tegen die onder invloed zijn. Waarom nog een hotel in Maasdijk als het eerste hotel niet eens voor de helft vol zit?' Maar dat is niet zo, zegt NL Jobs. 'Het hotel zit voor ongeveer 90% vol.'



'Nog twaalf van dit soort hotels nodig'

Vijfhonderd Polen op vijfduizend inwoners vinden de Maasdijkers veel teveel. 'Verdeel het, waarom alles hier als er nu al overlast is? Hebben jullie wel andere locaties onderzocht?' NL Jobs zegt van wel. 'Maar er is niet zomaar een plek van de plank te halen. Deze locatie kan volgens het bestemmingsplan. Bovendien is het dicht bij de klanten, en dat is duurzaam omdat er minder verkeersbewegingen zijn.'

De gemeente Westland heeft vorige maand geprobeerd de komst van het tweede Polenhotel te voorkomen maar Van Leeuwen was hen te slim af. De gemeente wil deze maand met een plan komen om de huisvesting van de duizenden arbeidsmigranten in eigen regie te regelen. Ook volgens directeur Van Leeuwen van NL Jobs is de huisvesting van arbeidsmigranten een nijpend probleem. 'Als alle agrarische huizen, die nu worden gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten, niet meer de toestemming krijgen om mensen te huisvesten, dan heb je nog twaalf van dit soort hotels nodig.'