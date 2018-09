Flink doorwerken voor 'Koninklijke' bloemschikker: 'We gaan Prinsjesdag zeker halen'

WASSENAAR - In zijn werkplaats in Wassenaar is bloemenarrangeur Ton Verzijl hard aan het werk om alles op tijd klaar te krijgen voor aanstaande dinsdag. Voor het zesde jaar op rij is hij verantwoordelijk voor de bloemenpracht in de Ridderzaal tijdens Prinsjesdag.

In totaal zullen meer dan 5.000 bloemen van Nederlandse bodem verwerkt worden in de exclusieve bloemdecoraties. Was vorig jaar de gerbera nog de belangrijkste bloem, dit jaar is de hoofdrol weggelegd voor de Calla. 'Je hebt ze in allerlei kleuren, ze zijn sterk en schitterend om te verwerken', vertelt Verzijl. 'We gaan dinsdag zeker halen. Nu is het even zwaar, maar dat hoort erbij. We werken hard deze laatste dagen, anders hangen de bloemetjes er dinsdag slap bij.'



'Kaal' en groen

De fleurige arrangementen komen te staan pal naast de troon, bij de entree en langs de balustrade. De Eerste Kamer, als organisator van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, bepaalt de bloemkeuze en kleurstelling. Hoe de bloemstukken er precies uit komen te zien, dat is nog geheim. 'Dat hebben we afgesproken met de Eerste Kamer, daar hou ik me aan.'

Nu zijn de bloemstukken nog relatief kaal en groen: Verzijl werkt aan een groene basis, waar de gekleurde bloemen op het laatste moment aan worden toegevoegd. 'Zonder dat groen blijf je die ondergrond van het steekschuim zien, dan kijk je er dwars doorheen. Met die groenlaag vormt het straks met de Calla een mooi geheel.' Na Prinsjesdag worden de koninklijke bloemarrangementen bij diverse verzorgings- en verpleeghuizen in de regio Den Haag aangeboden.

Is dat nou moeilijk, dat bloemschikken? 'Nee', zegt Verzijl. 'Eigenlijk is het niet moeilijk, maar je hebt wel ervaring nodig. Ik gebruik bijvoorbeeld een stevig, scherp mesje. Daarmee snij ik ieder takje schuin af, anders blijft 'ie niet mooi in de basis steken. Dat zijn regeltjes waar je je aan moet houden.'

