Stap eens in een bootje tijdens de Vlietdagen

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Historische boten, ambachten, muziek en het traditionele stadsontbijt aangeboden door het gemeentebestuur. Alle ingrediënten zijn dit weekeinde weer aanwezig voor de Vlietdagen in Leidschendam en Voorburg.

Het is alweer de dertiende editie van het evenement. De Vlietdagen werden voor de eerste maal georganiseerd in 2005, een jaar na de eerste editie van Vloot over de Vliet. Ook dit jaar kunnen bezoekers gratis met de Paardentram van Voorburg naar Leidschendam. Ook varen er gratis boten tussen Voorburg en Leidschendam. Zondag is er vanaf 10.00 uur een gratis stadsontbijt in de Herenstraat in Voorburg.

Er zijn zestig historische boten te bewonderen, waaronder de Nooit Volmaakt. In de Tweede Wereldoorlog werd de Van Ravensteijnwerf in Leidschendam gebruikt om bootjes zeewaardig te maken voor de overtocht over de Noordzee naar Engeland. Met het schip de Nooit Volmaakt werden vanaf de Ravensteijnwerf de bootjes vervoerd naar het Haringvliet.

LEES OOK: Duizenden belangstellenden Vlietdagen