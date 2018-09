Onderzoek naar 'criminele erfenis' van geliquideerde crimineel Karel Pronk

DELFT - De politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD zijn begonnen met een onderzoek naar de 'criminele erfenis' van de in Delft geliquideerde crimineel Karel Pronk. Hij werd begin augustus voor de deur van een koffiehuis aan het Kalverbos doodgeschoten.

Deze week zijn twee woningen en een garage- en een kelderbox doorzocht op verschillende plaatsen in de omgeving van Den Haag, meldt de FIOD vrijdag. Ook een woning op Ibiza is doorzocht. Bij deze acties zijn administratie, drie auto's, een boot, drie luxe horloges en contant geld in beslag genomen. Er is niemand aangehouden.

De politie denkt dat Pronk met criminele activiteiten veel geld heeft verdiend. Mogelijk is crimineel geld weggezet bij familie of bij derden, zegt de woordvoerster van de FIOD. Daarmee zouden zij zich schuldig maken aan witwassen.



Internationaal

Bij het onderzoek zijn de politie van Den Haag en Amsterdam betrokken, net als de Spaanse justitie. Het Openbaar Ministerie in Den Haag leidt het onderzoek.

De 60-jarige Pronk heeft een roemrucht verleden: hij was actief in het drugscircuit, ontsnapte tot tweemaal toe uit een gevangenis en werd meerdere keren veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Pronk werd op dinsdagochtend 7 augustus neergeschoten nadat hij een bezoek had gebracht aan koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft.

Getuigen vertelden de politie dat de schutter Errol Janssen was. Hij was voor de moord ook in het koffiehuis en is daarna weggereden op een matzwarte Harley Davidson. Hij is daarna nog op twee plekken in Delft gezien, maar ondanks tientallen binnengekomen tips ontbreekt sindsdien ieder spoor van hem.

