'Ik zie ook dat het bij PSV alleen maar over Barcelona gaat' Foto: Soccrates Images/bewerking: Omroep West

DEN HAAG - PSV start zaterdag aan een reeks van drie wedstrijden in acht dagen. Eerst is ADO Den Haag de tegenstander, dan FC Barcelona (CL-duel red.) en vervolgens Ajax om de serie af te sluiten. De wedstrijd tegen ADO is wellicht de meest vervelende om mee te starten, weet ook ADO-trainer Fons Groenendijk. 'Ik denk dat Mark van Bommel ze daar ook voor waarschuwt. Ik zie ook dat het alleen maar over Barcelona gaat, dat is goed. Ik vind dat prima. Voor ons is de wedstrijd tegen PSV het allerbelangrijkste.'

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Snelheid voorin. Ze kunnen razendsnel omschakelen. Daarin zijn ze dodelijk. Hirving Lozano en Steven Bergwijn zijn in bloedvorm. Daarnaast is Luuk de Jong weer aan het scoren. Voorin zit het daar wel goed.' Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk start tegen PSV met hetzelfde elftal als twee weken geleden tegen Excelsior. Dat betekent dat nieuwkomers Giovanni Troupee en Tomas Necid gewoon starten. Uitgelicht:

Als het over ADO Den Haag tegen PSV gaat, gaat het vrijwel direct over de editie van drie seizoenen terug. ADO-doelman Martin Hansen besluit in de blessuretijd van de wedstrijd mee te gaan met een corner. Op fenomenale wijze maakte de Deen de gelijkmaker. Mis niks van ADO Den Haag - PSV:

Komende zaterdag is Omroep West natuurlijk bij het competitieduel tussen ADO Den Haag en PSV. Het liveverslag van Jim van der Deijl en met co-commentator Kevin Visser is vanaf 18.20 uur te volgen via 89.3 Radio West of deze link. Ook via de social media-kanalen van Omroep West Sport hoef je niets te missen.