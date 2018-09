Bertens wil bij beste tien tennissters ter wereld horen: 'Wist vorig jaar niet of ik door wilde'

REGIO - Tennisster Kiki Bertens is bezig met een aanval op de top tien van het vrouwentennis. De huidige nummer twaalf van de wereld wil de komende toernooien in het Zuid-Koreaanse Seoul en Chinese Wuhan daarvoor gebruiken. In voorbereiding daarop trainde ze vrijdag in Zoetermeer.

'Ik weet niet wat mijn plafond is', zegt de Wateringse tennisster, die een maand geleden het toernooi van Cincinetti won. 'Het is sowieso een mooi jaar'.

Een jaar dat nog niet is afgelopen. 'Ik wil naar de top tien. Daarvoor moet ik de komende toernooien goed presteren.' Als ze de mondiale top acht haalt, ligt er nog een lucratieve verrassing te wachten. De acht beste tennissters van de wereld spelen het toernooi van Singapore, waar de totale prijzenpot zeven miljoen euro is.



Eerste Nederlandse sinds 1996

Mocht Bertens de top tien halen dan is ze de eerste Nederlandse tennisster in 22 jaar die dat presteert. Brenda Schultz was in 1996 met een negende plaats haar voorgangster.

Haar coach Raemon Sluiter laat een ander geluid horen. 'We denken niet in rankingsplaatsen. We weten uit het verleden dat dit niet zo werkt. Het geeft veel druk.' Bertens vult aan: 'Maar het is wel fijn als het lukt.'



Wilde ik wel doorgaan?

Terugkijken naar het verleden komt tegenwoordig sowieso weinig voor bij de tennisster. Ze lijkt in 2018 herboren. Is dat ook zo? 'Een tennisjaar duurt erg lang', zegt ze. 'Eind vorig jaar zat ik er best doorheen. Toen twijffelde ik. Wil ik doorgaan? En zo ja, op welke manier?'

Een vakantie bracht uitkomst. 'Toen kon ik in alle rust nadenken. Ik heb het er met mijn vriend over gehad. Ik noteerde punten, waar ik me dat jaar aan ging houden. Die heb ik later met Raemon doorgenomen en we hebben het samen verder ingevuld.'



Meer yoga, meer fitness

Met resultaat. 2018 is tot nu toe Bertens beste jaar. Mentaal is ze gegroeid, maar ook fysiek is er een verschil te zien. Bertens is afgetraind. 'Daar heb ik veel voor moeten geven', zegt ze daarover. 'Meer uren fitness, meer uren yoga, nog meer op mijn eten letten. Daarmee heb ik veel progressie geboekt.'

Coach Sluiter is een belangrijke spil in haar carrière. 'Ik wilde niet dat háár overkwam, wat ik tijdens mijn carrière had', zegt de Rotterdammer. 'Bij emotie krijg ik het ook lastig. Daar kon ik moeilijk mee omgaan. Daar wilde ik haar voor behoeden. Dat ze niet met een snicker op de bank ging zitten. Dat er iemand zei: hé, volgende week heb je een wedstrijd. Daar moet je aan denken.'

