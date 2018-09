'Voor de toto zeg ik PSV, bij Unibet had ik mijn geld op ADO ingezet'

Hoi Aletha, sinds dit seizoen presenteer je op zaterdag het Fox Sport-programma ‘de Eretribune’. Hoe bevalt dat?

'Het is hartstikke leuk. Het is een pittig programma, maar ik kan wel alle voetbalwedstrijden volgen. Dat is anders als je langs de lijn staat. We hebben negen televisies aanstaan en je ziet alles voorbij schieten. Eredivisie, de eerste divisie, Duits voetbal. Dat maakt het een snelle show.'

'Door het programma sta ik minder langs het veld. De wedstrijden in de Tweede Divisie op zaterdag doe ik niet meer. Het is wel fijn die combinatie tussen veld en studio.'

Volg je de tweede divisie nog wel?

'Natuurlijk. Zo goed als het kan. Zaterdag is echt mijn dag. Voor RTV Utrecht deed in ook het hoogste amateurniveau: Spakenburg, IJsselmeervogels en GVVV. Dat blijf ik volgen.'

Willem van Zuilen is een trotse man, dat vind ik leuk aan hem Aletha Leidelmeijer

'Vorig jaar kwam ik namens Fox veel in de tweede divisie en daar kwam ik heel vaak Willem van Zuilen tegen. Maakten we altijd even een selfie en die stuurden we dan naar Herman. We kregen elke weer dezelfde reactie van Herman. ‘Ben ik jullie weer misgelopen’, typte hij dan. Bij de kampioenswedstrijd van Katwijk was het dan toch zover. Daar waren we met zijn drieeën. Even een selfie gemaakt. Ik denk dat één van die mannen, die foto nog wel heeft. En anders heb ik hem wel.'‘Willem heb ik vorig jaar trouwens ook nog voor de camera van Fox gehad. Hij is natuurlijk de kenner van het amateurvoetbal. Dus vroeg ik hem even om zijn mening. Dat vind ik trouwens heel leuk aan Willem; hij is altijd zo trots. Voor deze toto heb ik de podcast van Herman en Willem teruggeluisterd als voorbereiding.’

‘Maar nu de uitslag van die wedstrijd nog. Ik was afgelopen zondag bij Koninklijke HFC tegen AFC en Marciano Mengerink was daar ook. Die heb ik toen even gesproken. Die heeft er alweer vier inliggen dit seizoen. Hij is in vorm. Daarnaast willen ze revanche voor die verliespartij van afgelopen zaterdag. Dus die gaan winnen.’

‘Aan de andere kant. Randy Wolters zei het ook al. Die Jack Honsbeek gun je alles. Dus nu twijfel ik. Het is op de Krom. Dan geef ik het voordeel aan Katwijk. Ook omdat ze op revanche uit zijn.’

Dan de volgende wedstrijd. Rijnsburgse Boys tegen Kozakken Boys. Wat verwacht je dit seizoen van ‘de Uien’?

‘Het is heel knap wat ze daar doen. Ze staan nu gedeeld eerste met IJsselmeervogels. De Vogels heb ik aan het begin van seizoen als kampioen voorspeld. Van Rijnsburgse Boys verwacht je ook dat ze ook bij de bovenste ploegen staan.’

‘Kozakken Boys is dan weer wat minder goed gestart. Al had ik die dit seizoen niet verwacht in de titelstrijd. Die missen toch Danny Buijs. Al bij al denk ik toch dat deze wedstrijd gelijkspel wordt.’

Dan zijn we alweer bij de derde wedstijd van de toto. SJC – FC Lisse. Pakt één van de ploegen de tweede overwinning van het seizoen of wordt het gelijkspel?

'De derde divisie is wat lastiger voor mij. Voor deze wedstrijd en Westlandia – OJC Rosmalen heb ik Lex Schoenmaker junior ingeschakeld. Lex zei tegen mij dat Lisse en Westlandia winnen, dus vul dat maar in.'

'Ik ben trouwens helemaal niet goed in voorspellen. Ik heb een Unibet-account en collega’s snappen niet waarom ik geld op bepaalde ploegen zet. Dus ik ga me even indekken. Ik ben verantwoordelijk voor de wedstrijden van de tweede divisie en ADO Den Haag en Lex voor die andere twee. Zullen we dat afspreken?'

El Khayati is een geweldige gozer om te interviewen Aletha Leidelmeijer

'Dat is één van de hoofdwedstrijden zaterdag in ons programma. Ik denk dat het in de laatste minuut een overwinning wordt voor PSV. Doelpunt van Steven Bergwijn. Die had een zure week. Geblesseerd bij Jong Oranje, mensen hadden hem in het Nederlands elftal verwacht. Hij is volgens mij nu blessurevrij en maakt zaterdag dat late doelpunt.'

'ADO gaat het PSV overigens heel lastig maken. Nasser El Khayati gaat er sowieso één maken. Een geweldige gozer trouwens om te interviewen. Vorige week hadden wij hem ook in de studio. Dan is hij heel fijn in de omgang. Dit seizoen zie ik hem ook nog wel een hattrick scoren. Alleen niet tegen PSV.'

'Nu zeg ik overigens dat PSV wint. Omdat dit logisch is. Maar dat is precies mijn probleem bij Unibet. Daar had ik sowieso voor ADO gekozen. Alleen al omdat je bij winst van ADO meer geld krijgt, dan bij winst van PSV.'

'We moeten nog even afspreken hoe we het doen trouwens. Ik ben voor Katwijk, Rijnsburgse Boys en ADO verantwoordelijk en Lex junior voor die andere twee. Dat moet wel duidelijk zijn. Haha.'



De toto van Aletha Leidelmeijer

