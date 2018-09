Deel dit artikel:













'El Khayati gaat scoren tegen PSV en Beugelsdijk alles tegenhouden' De vlog van Aad. (Bewerking: Omroep West)

DEN HAAG - Hij staat sinds het WK voetbal bekend als dé koning van de voetbalvlogs. Op de markt, bij de bakker, in z'n zwembroek op het strand. Het maakt Aad de Mos helemaal niets uit. Op de gekste plekken analyseert hij voetbalwedstrijden én blikt hij vooruit. En dat is wat Aad vanaf deze vrijdag, speciaal voor Omroep West Sport, om de week in één minuut gaat doen.

Samen met de visboer op de Eindhovense markt vertelt Aad wat hij van ADO Den Haag - PSV verwacht. Aad is zaterdag ook zelf in het stadion. 'Ik ben er honderd procent. Om half vijf ben ik er al lekker. Gaan we sfeer proeven. Nasser El Khayati gaat scoren en Tom Beugelsdijk alles tegenhouden...'