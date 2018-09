Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opsporen vreemde toon in winkelcentrum blijkt geen fluitje van een cent Winkelcentrum Hart van 's Gravenzande (foto: WOS)

'S-GRAVENZANDE - Al meer dan een jaar hebben omwonenden en bezoekers van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande last van een vreemde fluittoon. 'In juni is een nieuw adviesbureau aan het onderzoeken waar het mysterieuze geluid vandaan komt', blijkt uit een antwoord van wethouder Cobie Gardien-Reinders op vragen van de raadsfractie Westland Verstandig (WV). Dit meldt mediapartner WOS.

Ontwikkelaar BPD, die in eerste instantie onderzoek deed naar het vreemde geluid, kon de oorzaak niet vinden en heeft de opdracht aan de gemeente teruggegeven. De gemeente heeft toen een ander adviesbureau ingeschakeld. Er werd gedacht dat de fluittoon kwam door de harde wind, die bij bepaalde windrichtingen door de lamellenhekken van balkons raast. Die oorzaak kon niet worden bevestigd. De wind wilde maar niet hard genoeg uit 'de juiste hoek' waaien.

Bewoners houden logboek bij Wethouder Gardien-Reinders heeft daarnaast de hulp van een aantal buurtbewoners ingeschakeld. Ze heeft gevraagd of ze een logboek kunnen bijhouden wanneer ze het geluid horen. 'Op grond van de resultaten van het logboek wordt een analyse gemaakt van de meteorologische gegevens. Op basis van de weersverwachtingen wordt vervolgens een werkbezoek van het adviesbureau gepland.' LEES OOK: Angstaanjagend geluid dendert door de regio, door het land en over de wereld