Overdekte surfhal op Binckhorst stap dichterbij

DEN HAAG - De komst van een indoor surfhal op de Binckhorst wordt steeds waarschijnlijker. Bij een crowdfundingsactie is genoeg geld opgehaald om te beginnen met de bouw van het complex aan de Saturnusstraat.

Daarmee komt de droom van ondernemers Joeri Fredriks en Jeroen den Otter uit. De afgelopen vijf maanden haalden de Hagenaars meer dan 80.000 euro op voor het eerste overdekte surfbad van Nederland.

Vrijdagavond is er een feestje in de oude Reparcohal aan de Saturnusstraat, waar de surfhal komt, om de geslaagde crowdfunding te vieren. 'Iedereen die heeft geholpen met dit gave project is welkom', zegt Joeri Fredriks op Den Haag FM. 'Er zijn optredens van Pat Smith en Tumbleweed en je kan met een VR-bril kijken hoe de surfhal eruit gaat zien.'



Golfslagbad

De bouw van de nieuwe surfhal in de oude Reparcohal begint na het weekend. De initiatiefnemers beloven een golfslagbad van 70 bij 20 meter, waarin op golven van maximaal een meter hoog kan worden gesurft. Als alles volgens plan verloopt, gaan eind november de deuren open.