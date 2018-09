Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Deuren van Maeslantkering gaan zaterdag dicht De Maeslantkering gaat dicht. | Foto: ANP

REGIO - De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gaat zaterdagmiddag dicht. Het gaat om een test, waarbij er wordt gekeken of alles goed werkt. De kering moet het achterland beschermen tegen hoog water, zoals bij storm of springtij.

De Maeslantkering bestaat uit twee enorme deuren. Het zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats kunnen worden gebracht. Daar aangekomen lopen ze vol water lopen, zodat massieve barrières ontstaan. Als de kering weer moet opengaan, worden de deuren leeggepompt en worden ze naar buiten bewogen. De test wordt één keer per jaar gedaan voordat het stormseizoen begint. Dit jaar ging de kering ook al dicht in januari bij een grote stormoefening. De sluiting van zaterdag noemt Rijkswaterstaat ook wel 'de APK van de Maeslantkering'. Het schouwspel begint om begint om 18.20 en duurt zo'n twee uur. Deze dag is ook het Keringhuis, een kenniscentrum over deze waterwerken, de hele dag gratis toegankelijk en kan er een rondleiding worden gevolgd. LEES OOK: Het is zover: deuren Maeslantkering zijn gesloten