Museum De Lakenhal: 'Gaan uit van vondst echte Rembrandt'

Ook Rembrandt zelf is in het doek verwerkt | Foto: Museum De Lakenhal

LEIDEN - Een paar weken geleden bestempelde het Leidse museum De Lakenhal de ontdekking van een nieuw schilderij van Rembrandt van Rijn nog als 'voorbarig', maar nu gaat het museum er vanuit dat het om een echte Rembrandt gaat. Kunsthistoricus Jan Six, die het schilderij in 2014 in een Duits veilinghuis ontdekte, zei vrijdag in een interview met de Volkskrant dat het doek van de hand van de schilder uit de zeventiende eeuw is.

Volgens Six is het werk door een nog jonge Rembrandt geschilderd in Leiden. Te zien is een Bijbelse afbeelding, waarin ook Rembrandt zelf en zijn moeder verwerkt zijn. Volgens Six is dat een methode van werken die Rembrandt vaker gebruikte.

Six komt nu onder druk van de geruchten die al langer de ronde doen met het nieuws naar buiten. Eigenlijk was het de bedoeling dat het nieuws over de nieuwe Rembrandt pas bekend zou worden als in november 2019 een tentoonstelling over de jonge Rembrandt opent in Museum De Lakenhal.



'Gaan uit van echte Rembrandt'

Zowel de restauratie van het schilderij als het onderzoek naar de echtheid zijn nog niet helemaal afgerond. 'We gaan er vanuit dat we hier met een echte Rembrandt te maken hebben', zegt een woordvoerder van De Lakenhal. 'En rond de tentoonstelling over de jonge Rembrandt willen we aan het publiek laten zien hoe het onderzoek en de restauratie verlopen zijn. Voor Leiden en liefhebbers van kunst is dit natuurlijk een jongensboek.' Museum de Lakenhal krijgt de nieuwe Rembrandt in bruikleen.

