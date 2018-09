Deel dit artikel:













Tieners aangehouden voor overval op Haagse supermarkt

DEN HAAG - Twee jongens van 15 en 17 jaar uit Den Haag zijn deze week aangehouden omdat ze in maart een gewapende overval zouden hebben gepleegd. Het doelwit was een Poolse supermarkt aan de Bouwlustlaan in Den Haag. Mede dankzij het tonen van beelden in het opsporingsprogramma Team West is de politie de verdachten op het spoor gekomen.

De overvallers kwamen op zondagavond 25 maart de winkel binnen en bedreigden een medewerkster met vuurwapens, waarvan niet duidelijk is of die echt waren. De vrouw werkte niet mee en jaagde de daders de winkel uit. Team West toonde op 15 mei beelden van de overval. De tieners zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten nog steeds vast. LEES OOK: Drie vrouwen slachtoffer van mogelijk dezelfde straatrover: ‘Nog steeds heel veel angst’