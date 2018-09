Deel dit artikel:













ADO-speler Elson Hooi: de kleinste man van de eredivisie en een grote meneer op Curaçao Elson Hooi in actie namens ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Elson Hooi is met zijn 1,69 meter de kleinste speler van de eredivisie, maar toch een hele grote meneer op Curaçao. De buitenspeler verkeert in goede vorm en was tijdens de interlandbreak voor dat land belangrijk tijdens de 10-0 overwinning op Grenada. 'Ik ben best populair', klinkt hij bescheiden.

'Dat komt ook door de Caribbean Cup', vult hij aan. 'Maar ook dat ik nu een goede vorm heb. We hebben met 10-0 gewonnen van Grenada. Iedereen was blij, aan het dansen en aan het genieten. Dat zorgt wel voor een mooi gevoel.' LEES OOK: De vlog van Aad: 'El Khayati gaat scoren tegen PSV en Beugelsdijk alles tegenhouden'