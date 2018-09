Deel dit artikel:













Leidse huisarts ook verdacht van ontucht met zeven patiëntjes

LEIDEN - De 37-jarige huisarts Maarten B. uit Leiden wordt ook verdacht van ontucht met zeven minderjarige patiënten. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) toen hij als invalhuisarts werkte in een praktijk in Amstelveen in 2010. Dat bleek vrijdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting voor de Haagse rechtbank. Maarten B. werd al verdacht van het betasten en filmen van kinderen in de privésfeer in Leiden en het heimelijk filmen in een praktijk in Schiedam.

Volgens het OM pleegde hij bij de slachtoffers handelingen die medisch niet noodzakelijk waren. Daarom betitelt het OM ze als ontuchtige handelingen. De ontucht was te zien op filmpjes die hij heimelijk maakte. Het OM beoordeelt de opnamen als kinderporno omdat het ging om minderjarigen. De verdachte woont weliswaar in Leiden, maar heeft daar volgens het OM nooit als arts gewerkt. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij in praktijken buiten Schiedam en Amstelveen strafbare feiten heeft begaan.

'Wel degelijk patient-arts relatie' De advocaat van B. verklaarde vrijdag dat de handelingen die hij in Schiedam en Amstelveen bij patiënten verrichte wel degelijk 'onder de patiënt-arts relatie vielen'. Maarten B. wilde op de zitting vrijdag niets zeggen. De man is psychologisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daaruit is gebleken dat hij lijdt aan psychische stoornissen. Volgens de advocaat van Maarten B. kloppen de uitkomsten van het onderzoek niet. De zaak wordt op 15 en 16 januari inhoudelijk behandeld. B blijft vooralsnog vastzitten. LEES OOK: Onderzoek naar opgepakte Leidse huisarts volgens advocaat niet objectief