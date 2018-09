'PSV komt met dichtgeknepen billen naar Den Haag, echt waar!'

DEN HAAG - ADO Den Haag hoopt zaterdag de goede overwinning bij Excelsior (2-4) een vervolg te geven in de thuiswedstrijd tegen koploper PSV. Oud-ADO-speler Aad Kila ziet kansen: 'Ze moeten PSV geen meter geven', zegt hij in TV West Sport.

'ADO maakt zeker een kans in die wedstrijd. Ze moeten PSV het eerste kwartier vastzetten en het publiek in Den Haag achter zich krijgen. Dat spel is uiteraard niet de hele wedstrijd vol te houden, maar kun je wel in fases doen', zegt Kila.

'Natuurlijk moet je dan uitkijken met de ruimtes die achterin ontstaan. Met name Hirving Lozano en Steven Bergwijn zijn in de omschakeling levensgevaarlijk. PSV zal z'n eigen spel spelen. Nee ik verwacht niet dat Nasser El Khayati na zijn vier goals tegen Excelsior extra mandekking krijgt. Maar dat ze rekening met hem houden, is logisch.'



'Bang om punten te verliezen'

Kila gelooft in een goede afloop voor ADO zaterdagavond tegen de regerend landskampioen. 'PSV komt met dichtgeknepen billen naar Den Haag, ze zijn bang om punten te verliezen. Echt waar!'

Kijk hieronder naar de uitzending van TV West Sport.



