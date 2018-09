Haagse gitarist waagt zich aan Pavarotti's Nessun Dorma

DEN HAAG - Nessun Dorma van Puccini is waarschijnlijk de meest bekende aria van de opera. De wereldberoemde tenor Luciano Pavarotti maakte er zelfs zijn lijflied van. Hij zong het tijdens de opening van het WK voetbal in 1990 en de Olympische Winterspelen in 2006. Uit geheel onverwachte hoek waagt de Haagse muzikant Peter Langerak zich nu ook aan het operanummer. Op gitaar.

Langerak kwam op het idee nadat Aretha Franklin afgelopen maand overleed en hij de uitvoering van de onlangs overleden soulzangeres voorbij hoorde komen. Franklin viel tijdens de Grammy Awards-uitreiking in 1998 in voor Pavarotti, omdat deze op het allerlaatste moment had afgezegd.

Ook andere grote namen als Andrea Bocceli en Paul Potts maakten furore met het nummer. Maar voor Langerak is de oeruitvoering van Pavarotti het grote voorbeeld. Langerak: 'Pavarotti zuigt je er helemaal in natuurlijk. Die typische dramatiek die er in zit. En dan ga ik vogelen op gitaar en denk je: kan dat op gitaar en kan ik dat ook?'



Jimi Hendrix en Eric Clapton

De moeilijkheid is: hoe maak je het klein? 'Om het klein te houden op gitaar speel ik met mijn vingers. En bij die stukken die heftig zijn, sla ik harder aan, speel ik meer plectrum. En dan moet je je gevoel dus in je vingers leggen.' Langerak verwijst daarbij naar andere legendarisch gitaristen: 'Geef Jimi Hendrix een andere gitaar en hij speelt nog steeds Jimi Hendrix. En dat geldt voor Eric Clapton ook.'



Langerak maakte in het verleden naam als gitarist van de band Vitesse en I've Got The Bullets. Daarna maakte hij deel uit van heel veel andere bands en projecten. Zo speelde hij vorige maand nog met onder andere de jongens van de Golden Earring, Tim Akkerman en Polle Eduard in het Zuiderparktheater. En zo rolt de Haagse gitarist van het ene project in het andere.

LEES OOK: Cesar Zuiderwijk trots op drummers op Scheveningse strand: 'Droom is uitgekomen'