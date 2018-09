Deel dit artikel:













Demente, slechtziende én bejaarde vrouwen slachtoffer van babbeltrucs Archief | Foto: Ed Hamelink

WASSENAAR - Drie bejaarde vrouwen zijn de afgelopen weken in Wassenaar het slachtoffer geworden van babbeltrucs. Hierbij is in totaal minimaal 1250 euro gestolen, meldt de politie. Of het om dezelfde dader(s) ging is niet bekend. Er is niemand aangehouden.

Het eerste slachtoffer was een 82-jarige demente vrouw. Zij wilde begin september geld opnemen bij een geldautomaat aan de Lange Kerkdam. Tijdens het pinnen werd ze aangesproken door een onbekende vrouw, die haar pinpas uit de automaat aangaf. De onbekende vrouw heeft waarschijnlijk bij de geldautomaat bankpassen verwisseld, zonder dat het slachtoffer het doorhad. Ook heeft ze tijdens het pinnen over de schouder van het slachtoffer meegekeken en zo de pincode gezien. De onbekende vrouw heeft daarna nog drie keer voor in totaal 750 euro gepind. Er is aangifte gedaan.

Portemonnee van 88-jarige automobiliste gestolen Het tweede slachtoffer was een 88-jarige automobiliste. Ze had in diezelfde periode gepind en haar portemonnee met inhoud op de passagiersstoel van haar auto gelegd. Toen zij wilde instappen, werd ze aangesproken door iemand. Deze wist daarna ongemerkt de portemonnee van de passagiersstoel mee te nemen. Tenslotte werd een 77-jarige, slechtziende vrouw eind augustus slachtoffer van een babbeltruc. Zij wilde geld opnemen bij een bankkantoor aan de Johan de Witstraat. Omdat het daar erg druk was, besloot zij zelf geld te pinnen.

Bestolen van extra gepind geld Omdat ze slecht ziet, vroeg zij een meisje om een bedrag in te typen. Het meisje deed dit, gaf haar het geld en ging er vervolgens vandoor. Na afloop bleek ze 500 euro meer te hebben gepind en dit bedrag te hebben meegenomen.