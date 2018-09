Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VVSB-aanwinst Kevin Brands mist derby tegen Katwijk door trage overschrijving Kevin Brands in actie voor Cambuur (foto Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - VVSB moet het zaterdag in de derby in de Tweede Divisie tegen Katwijk doen zonder de nieuwe aanwinst Kevin Brands. Brands, die voor het laatst uitkwam in de Indonesische competitie voor Bali United, wacht nog altijd op de benodigde papieren waardoor zijn overstap formeel kan worden goedgekeurd.

Geschreven door Sportredactie

'Ja, het gaat hier in Nederland allemaal een stuk soepeler dan in een land als Indonesië', zegt Brands. 'Ik heb al regelmatig contact opgenomen, maar ik hoop dat het nu zo snel mogelijk geregeld gaat worden'. Brands had zijn zinnen gezet op de wedstrijd Katwijk-VVSB die zaterdag wordt gespeeld in de Tweede Divisie. 'Daar baal ik best wel van. De jongens in de kleedkamer hebben het er vaak over. Ik vind het zelf altijd leuk om van die derby's te spelen. Dat zijn vaak mooie verhitte potjes, dus ik vind het echt jammer dat ik tegen Katwijk niet mee kan doen'.

VVSB nog zonder overwinning VVSB heeft na drie wedstrijden nog niet gewonnen. Toch zijn er geen zorgen bij VVSB-trainer Jack Honsbeek voor de wedstrijd tegen Katwijk. 'Traditioneel heeft Katwijk het vrij moeilijk tegen ons. Aan de andere kant is het natuurlijk koffiedik kijken. Dit zijn altijd wel wedstrijden op zich. Wij hunkeren in ieder geval naar een overwinning. En na het verlies van afgelopen week zullen ze bij Katwijk hetzelfde gevoel hebben'.