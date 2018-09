Randstadrail stopt pas in mei bij station Lansingerland-Zoetermeer

ZOETERMEER - De trams van RandstadRail 4 stoppen pas vanaf mei 2019 bij het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. Eerst werd gezegd dat ze er al vanaf december zouden stoppen. De spoorbeveiliging moet worden aangepast en daarom is er meer tijd nodig voor proefritten. Ook zijn delen van het station nog niet klaar. De treinen van de NS kunnen wel in december stoppen bij het nieuwe station.

Voor de zomer werd duidelijk dat de spoorbeveiliging tussen de halte Van Tuyllpark in Zoetermeer en het nieuwe station moest worden aangepast. Door nieuwe inzichten zou anders niet worden voldaan aan de veiligheidseisen, laat de gemeente Zoetermeer vrijdag weten. In verband met de veiligheid moet HTM de nieuwe spoorbeveiliging eerst testen, voor de trams kunnen rijden.

Ook is het RandstadRailstation naar verwachting nog niet af in december. De stalen overkapping, vier liften en het hekwerk van het viaduct moeten nog worden afgebouwd. Volgens de gemeente is er sprake van schaarste van arbeidskrachten en materialen, nu de bouw in Nederland op volle toeren draait.



Trein stopt wel

De perrons voor de treinen van de NS worden wel in gebruik genomen op 9 december. Het station is dan te bereiken vanaf de zuidzijde van de A12. Het viaduct over de snelweg, het busplein en de P&R aan de noordzijde van het station gaan pas open als het RandstadRailstation klaar is.

'Het is jammer voor de reizigers dat we niet in één keer alles kunnen opleveren, maar de vertraging is gelukkig beperkt en treinreizigers kunnen we al bedienen. Met alle betrokken partijen werken we er nu hard aan om in mei een prachtig station mét RandstadRail open te stellen', zegt wethouder Marc Rosier van de gemeente Zoetermeer. Volgens de gemeente leidt de vertraging niet tot extra kosten en blijft de bouw van het station binnen de begroting van 75 miljoen euro.