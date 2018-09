Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Docent op non-actief na beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag Ashram College Alphen aan den Rijn | Foto: Studio Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Ashram College in Alphen aan den Rijn heeft vrijdag een personeelslid op non-actief gesteld. Het gaat om een teamleider, schrijft de school in een persbericht. Volgens mediapartner Studio Alphen is de man ook gymleraar op de school. Eerder werd de teamleider op social media beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Die berichten waren voor de school toen aanleiding om aangifte te doen van smaad: 'Op basis van de toen beschikbare informatie hebben we gisteren vastgesteld dat de berichten van afgelopen donderdag ongegrond waren.' Nu schrijft de school dat er vrijdag 'nieuwe informatie' naar voren is gekomen. Wat die informatie precies is, blijft onduidelijk. De school doet nu onderzoek en in afwachting van de uitkomsten is de man op non-actief is gesteld. De ouders zijn via een e-mail op de hoogte gebracht van de situatie.