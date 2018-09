Pastor beschuldigd van jarenlange ontucht met minderjarige meisjes

DEN HAAG - Een 58-jarige Haagse pastor, die predikt in een Ghanese kerkgemeenschap in Den Haag, wordt beschuldigd van jarenlang misbruik van twee meisjes. Hij zit al sinds juni vast en komt voorlopig niet vrij. De pastor ontkent. Het misbruik zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2016.

Het ene slachtoffer was vijf jaar oud toen de ontucht zou zijn begonnen. Bij het andere slachtoffer zou de ontucht zijn begonnen toen ze elf jaar was. Beide slachtoffers - die inmiddels meerderjarig zijn - hebben aangifte tegen hem gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de man (Rand D.) ook van misbruik van zijn vertrouwenspositie die hij als geestelijke had.

Zijn advocaat verzocht de rechtbank vrijdag om de pastor vrij te laten uit voorarrest. Volgens de raadsman zijn de aangiften een complot: 'Dit was een opzetje om een pastor ten val te brengen.' De verdachte verklaarde zelf dat een oom met wie hij een financieel geschil heeft, achter de beschuldigingen zit. 'Ik herhaal steeds hetzelfde standpunt: ik heb het niet gedaan.'



De pastor zou bekend hebben op geluidsband

Op een geluidsband zou de pastor bekend hebben, maar dat bestreed de advocaat vrijdag. De geestelijke zou alleen maar excuses hebben aangeboden, zonder dat hij daarbij het misbruik had toegegeven. Hij zou ook onder druk gezet zijn door een hogere geestelijke binnen de kerkgemeenschap.

Die zou zelf later ook erkend hebben dat hij de pastor te hard had aangepakt. De Haagse rechtbank weigerde de verdachte al weer te laten gaan. De misbruikzaak zou daarvoor te veel opschudding hebben veroorzaakt in de Ghanese gemeenschap. 'Er zijn stevige aanwijzingen dat u het hebt gedaan', zei de rechter.

Binnen drie maanden wordt de behandeling van de zaak voortgezet.

