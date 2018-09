Leerlingen trakteren senioren op high tea om lucht te klaren: 'We houden ze graag te vriend'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een ontmoeting tussen jong en oud vrijdag in Alphen aan den Rijn. Leerlingen van het Groene Hart Leerpark organiseerden daar een high tea voor senioren. De ouderen hebben moeite met de grote toestroom van vmbo-leerlingen die tijdens hun pauzes zorgen voor herrie en overlast bij het winkelcentrum. Om de lucht weer een beetje te klaren, gingen beide groepen met elkaar aan tafel.

Het idee voor de high tea komt van de politie in samenwerking met de school. 'Uit een buurtscreening van twee agenten blijkt dat ouderen soms overlast van de jongeren ervaren. De politie wilde daarom de ouderen met de jongeren in contact brengen. Wij als school hebben toen dit plan gemaakt', vertelt docent Laura Marx.

De high tea valt zowel qua hapjes en drankjes als qua sfeer in de smaak bij de senioren. 'Ik vind het fantastisch dat jongeren dit voor ons organiseren', zegt een oudere dame. Ook de meneer die naast haar zit, is enthousiast: 'Heel leuk om te zien wat ze allemaal voor ons doen. En de hapjes zijn erg lekker.'



'Een oudere mevrouw voelt zich nu al als een vriendin'

Ondanks dat de leerlingen de high tea zelf hebben voorbereid, zijn ze aangenaam verrast. 'Ik heb net even met een oudere mevrouw gepraat en ze voelt nu al een beetje als een vriendin', vertelt een scholiere. Een andere leerling is blij met de toenaderingspoging. 'Ik vind het fijn dat we met de ouderen hierover kunnen praten. We houden ze namelijk graag te vriend.'