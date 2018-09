Burgemeester pakt probleemwijk aan met 'lik-op-stukbeleid'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Wat de Schilderswijk in Den Haag is, is de Edelstenenbuurt in afgezwakte vorm in Alphen aan den Rijn. Afgelopen zomer was er een reeks aan mishandelingen, intimidaties en vernielingen. Ook werd de politie bekogeld. Burgemeester Liesbeth Spies treft maatregelen om de overlast in de omgeving van het Topaasplantsoen en de Diamantstraat in te perken.

Zo worden hangjongeren op de vingers getikt als ze overlast veroorzaken, wordt dagelijks het afval opgeruimd om de buurt een beter aanzicht te geven en gaat de gemeente preventief met families in gesprek. Maar wie desondanks niet wil luisteren, moet voelen. Het kan voor raddraaiers zelfs consequenties hebben voor hun huurcontract.

'Woningcorporatie Woonforte schakelt een tandje bij. Jongeren worden aangesproken op hun gedrag. Wie ('s avonds) hangt in de portieken wordt gevraagd ergens anders iets leuks te gaan doen', zegt Spies tegen mediapartner Studio Alphen. 'Goed gedrag belonen we en een lik-op-stukbeleid passen we toe op personen die de verkeerde kant opgaan.'



Geen nieuwe incidenten

In de afgelopen maand hebben zich voor zover bekend geen nieuwe incidenten voorgedaan. De gemeente Alphen aan den Rijn ruimt dagelijks het afval op. Ook komt de wijkagent iedere dag langs, zijn buitengewoon opsporingsambtenaren er vaak te vinden en houden medewerkers van Woonforte toezicht. Jongerenwerkers en andere specialisten moeten helpen jongeren op het juiste pad te krijgen.

'Jongeren worden ouder en we hopen dat zij het goede voorbeeld gaan geven. Die groep jongeren wordt van onderaf aangevuld. Dus wie we vijf jaar geleden in het snotje hadden, zijn nu misschien brave huisvaders geworden. Zij hangen nu niet meer, maar hun broertjes of zusjes wel. We willen families betrekken om dat scherper en beter te krijgen', hoopt Spies.



'We hebben geen garantie dat dit dé oplossing is'

Is het dé oplossing? 'Daar hebben we natuurlijk geen garantie voor. Het feit dat we het vijf jaar geleden hebben geprobeerd en het nu opnieuw moeten doen, mag nooit een argument zijn om nu opnieuw je best te doen het beter te krijgen.'

Meerdere ruiten en (auto)spiegels zijn in het voorjaar vernield. Bewoners voelen zich onveilig en zeggen geïntimideerd te worden. 'Er wordt heel veel gesproken over intimidatie. Maar er komen heel weinig meldingen bij ons als gemeente of bij de politie. Je moet het niet aan elkaar vertellen, maar ook neerleggen bij instanties die er serieus mee aan de slag kunnen', roept Spies op.



Geen aangifte uit angst

De reden dat mensen geen aangifte durven te doen, is dat ze bang zijn voor hun eigen veiligheid. Ook al kan melding maken anoniem. 'We moeten namen en rugnummers proberen te krijgen. We moeten data weten, we hebben nummerborden nodig. En dus mensen die bereid zijn om aangifte te doen.' Zolang aangiftes uitblijven is er ook geen juridische grondslag om cameratoezicht in te schakelen.

De omgeving Diamantstraat, Briljantstraat, Saffierstraat en Topaasplantsoen heeft al jaren een hele slechte naam in Alphen aan den Rijn. Er wonen mensen van 68 verschillende nationaliteiten en maar liefst 45 procent van alle werklozen in heel de wijk Ridderveld woont in deze straten.

