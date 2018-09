Deel dit artikel:













Politie vindt vermist 16-jarig meisje na urenlange zoektocht Foto: Unity

OEGSTGEEST - De politie heeft vrijdagavond in Oegstgeest een grote zoekactie gehouden naar een vermist 16-jarig meisje. Het meisje was voor het laatst gezien op de Apollolaan, meldt mediapartner Unity. Volgens een politiewoordvoerder werd het meisje rond 21.15 uur in goede gezondheid aangetroffen.

Eerder deze vrijdagavond was er ook al een Burgernet-waarschuwing naar buiten gebracht. Enkele uren daarna werd er een zoektocht gehouden in een bos bij Wijckerslooth. Er werden onder anderen brandweerlieden en duikers ingezet. Ook cirkelde er een politiehelikopter boven het gebied, meldde mediapartner Unity. Uiteindelijk werd het meisje gevonden.