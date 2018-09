Gewapende overval op snackbar in Delft

DELFT - Een man heeft vrijdagavond een gewapende overval gepleegd op een snackbar aan de Frederik Hendrikstraat in Delft. Er vielen volgens de politie geen gewonden. De politie zoekt de dader nog.

De overval gebeurde rond 21.00 uur. Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Het gebied is afgezet met linten.

De dader is na de overval op de vlucht geslagen. De politie heeft via Twitter een signalement van de dader verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 1,70 meter lang. Hij droeg zwarte kleding en een bivakmuts.