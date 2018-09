Schoten op Lorentzplein in Den Haag; geen gewonden

DEN HAAG - De politie doet onderzoek naar een schietpartij op het Lorentzplein in Den Haag. Zaterdagochtend vroeg zijn daar rond 4.30 uur schoten gehoord en heeft de politie ook kogelhulzen aangetroffen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, laat een woordvoerder van de politie weten. Ook zijn er geen gewonden gevallen.

Een deel van het plein is afgezet. In een bijgelegen café waren op het moment van de schietpartij mensen aanwezig. De politie onderzoekt of zij iets gehoord of gezien hebben.

LEES OOK: Gewapende overval op snackbar in Delft