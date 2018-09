Deel dit artikel:













Felle brand in leegstaand huis Roelofarendsveen De brandweer bestrijdt het vuur. (Foto: Politie Kaag en Braassem)

ROELOFARENDSVEEN - In een huis aan de Noordkade in Roelofarendsveen heeft zaterdagochtend vroeg een korte maar felle brand gewoed. Er is niemand gewond geraakt, maar de schade is behoorlijk.

Volgens een brandweerwoordvoerder woedde de brand in een oud huis dat verbouwd werd. Om die reden was er ook niemand aanwezig. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.