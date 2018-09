Thiemo de Bakker en Robin Haase verliezen in Daviscup

Thiemo de Bakker door naar finale The Hague Open (foto: Twitter @TheHagueOpen)

REGIO - Na twee wedstrijden staat Nederland met 2-0 achter tegen Canada in de Daviscup. Thiemo de Bakker uit 's-Gravenzande verloor de eerste partij en Hagenaar Robin Haase ging in de tweede wedstrijd onderuit.

De Bakker, de nummer 236 van de wereld, was in Toronto niet opgewassen tegen Milos Raonic, de nummer twintig van de mondiale ranglijst: 3-6, 2-6, 2-6. Robin Haase won de eerste twee sets van Denis Shapovalov, maar verloor uiteindelijk alsnog: 6-3, 6-3, 5-7, 3-6, 4-6. De pas negentienjarige Canadees staat 34de op de wereldranglijst. Dat is hoger dan Haase (44ste), de beste Nederlandse speler.

Canada heeft nog één zege nodig om de overwinning naar zich toe te rekken. Dat kan zaterdagavond al gebeuren als Jean Julien Rojer en Matwé Middelkoop dubbelen tegen een Canadees koppel. Zondag staan de tweede enkelspelpartijen van Haase en De Bakker op het programma. Als Nederland alle duels op zaterdag en zondag wint, is Oranje de winnaar van deze daviscup-ontmoeting.



Nieuwe opzet

De inzet van Canada - Nederland is een betere plaatsing in de voorronde van de Daviscup, volgend jaar februari. De winnaar in Toronto behoort bij de loting tot één van de twaalf geplaatste landen en treffen daardoor op papier een minder sterk land.

Het officieuze wereldkampioenschap tennis voor landenteams wordt vanaf 2019 niet langer verspreid over verschillende weekenden in het jaar afgewerkt, maar ingekort tot één toernooiweek.