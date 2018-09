Ontbijtje met een politicus bij Hofvijver

DEN HAAG - In Den Haag wordt zaterdag voor de eerste keer het PrinsjesOntbijt gehouden. Maar liefst 800 mensen kunnen vanaf 9.30 aanschuiven.

Het ontbijt wordt gehouden op de Lange Vijverberg bij de Hofvijver. Er is een super lange tafel neergezet, waarbij mensen kunnen aanschuiven voor het ontbijt en een eitje kunnen tikken met politici, die ook aanwezig zijn.

Het ontbijt is onderdeel van het Prinsjesfestval. In de aanloop naar Prinsjesdag worden er tal van activiteiten in de Haagse binnenstad georganiseerd.