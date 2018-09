Deel dit artikel:













Windsurfster Lilian de Geus als eerste Nederlander zeker van Olympische Spelen Lilian de Geus. (Foto: Sander van der Borch)

DEN HAAG - Windsurfster Lilian de Geus uit Den Haag heeft zich bij de wereldbekerwedstrijd in het Japanse Enoshima verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen. De Geus is de eerste Nederlander die zeker is van een startbewijs voor de Spelen in Tokyo (Japan) in 2020.

Geschreven door Michel la Faille

Na haar wereldtitel op de WK in het Deense Aarhus was een plek bij de beste zeven voldoende om aan de kwalificatie-eis te voldoen. De Geus eindigde zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Japan als tweede, achter Chen Peina uit China. 'Het is gelukt! Supertof', reageert De Geus vanuit Japan. 'Als het nu niet was gelukt om de selectie af te tikken was het natuurlijk ook niet een heel groot probleem geweest, maar nu kunnen we gewoon ons programma draaien zoals we dat zelf willen. En dat is wel heel belangrijk.' Enoshima is ook de plek waar de zeilwedstrijden worden gehouden tijdens de Olympische Spelen over twee jaar.