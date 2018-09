Olympisch kampioene Marit Bouwmeester mag titel definitief verdedigen

DEN HAAG - Marit Bouwmeester kan in Tokyo (Japan) haar olympische titel verdedigen. De zeilster uit Voorburg heeft zich bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Enoshima gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in 2020.

Bouwmeester gaat komende zondag in de Laser Radial-klasse de afsluitende medalrace in als koploper. Ze is al zeker van goud of zilver. Omdat een plaats in de top-4 voldoende is om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen, weet Bouwmeester zich verzekerd van een olympisch ticket.

Het worden voor Bouwmeester haar derde Olympische Spelen. In 2012 debuteerde ze met een tweede plaats. Vier jaar later veroverde Bouwmeester olympisch goud. De Voorburgse is na windsurfer Lilian de Geus uit Den Haag de tweede individuele Nederlandse sporter die zeker is van olympische deelname.