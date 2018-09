Ilse Paulis roeit naar brons op WK lichtdubbeltwee

LEIDERDORP - Ilse Paulis heeft zaterdag met Marieke Keijser op de wereldkampioenschappen roeien in Plovdiv (Bulgarije) brons veroverd op het onderdeel lichtdubbeltwee. De Europees kampioenen kwamen 00,26 seconden tekort voor het zilver. Dat ging naar de Verenigde Staten. Het goud is voor Roemenië.

De 25-jarige Paulis, geboren in Leiderdorp, pakte twee jaar geleden olympisch goud met Maaike Head in de boot. Head stopte daarna met roeien omdat ze zich volledig wilde richten op haar studie. Samen met Keijser (21) jaagt Paulis op kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2020.