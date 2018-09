Brons voor 'Leidse' vrouwendubbelvier op WK roeien

Goud voor Nederland op WK roeien in 2017 (Foto: OrangePictures)

LEIDEN - Nederland heeft er een tweede medaille bij op de WK roeien in het Bulgaarde Plovdiv: de dubbelvier bij de vrouwen, met de Leidsen Nicole Beukers en Karolien Florijn, veroverden zaterdag brons. Polen greep het goud, Duitsland het zilver.

Daarmee is de vrouwendubbelvier onttroond als wereldkampioen. Drie van de vier dames die in 2017 de wereldtitel pakten, waren er nu ook bij. De Zoetermeerse Inge Janssen houdt een sabbatical, haar plek werd ingenomen door Karolien Florijn uit Leiden. Op de Olympische Spelen in 2016 werd de dubbelvier tweede.

Het is de tweede WK-medaille van Nederland in Plovdiv. Eerder op de dag werden Ilse Paulis (Leiderdorp) en Marieke Keijser derde in de lichtedubbeltwee.