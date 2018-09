Alphense aangehouden na dodelijk ongeluk in Gelderland

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 22-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn is vrijdagavond aangehouden na een dodelijk ongeval met een tuktuk in het Gelderse Ingen, meldt de politie Gelderland.

De tuktuk met daarin vier personen reed door nog onbekende oorzaak van de dijk. Eén persoon, een 58-jarige vrouw uit Maarssen, overleed ter plekke. De drie anderen raakten lichtgewond. De tuktuk is onderaan de dijk via een hek gelanceerd, over de kop geslagen en in een weiland terecht gekomen.

De 22-jarige bestuurster werd aan het begin van de avond aangehouden, er is op het politiebureau een eerste verhoor afgenomen.