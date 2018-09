Deel dit artikel:













Jetze Plat voor derde keer op rij wereldkampioen paratriatlon Jetze Plat (Foto: OrangePictures)

VROUWENAKKER - In Gold Coast (Australië) is Jetze Plat zaterdag voor het derde jaar op rij wereldkampioen geworden. De paralympisch atleet uit Vrouwenakker (gemeente Nieuwkoop) was op de finish bijna twee minuten sneller dan de nummer twee.

Geschreven door Michel la Faille

Het podium is exact hetzelfde als vorig jaar in Rotterdam. Achter Plat werd Geert Schipper (Nederland) tweede en Joseph Townsend (Engeland) derde. In een andere categorie is de blinde triatleet Daniël Knegt uit Hazerswoude-Dorp, samen met zijn Waddinxveense buddy Koen de Leeuw, zevende geworden op de WK.