Zonneauto van TU Delft racet door Zuid-Afrika

DELFT - Van de drukke straten van Johannesburg over de eindeloze vlaktes van de Oost-Kaap naar de bergen bij Kaapstad. Het worden spannende dagen voor een zonneauto van studenten van de TU Delft. De wagen doet mee aan een race in Zuid-Afrika. Zonder een druppel benzine aan boord moet hij duizenden kilometers zien af te leggen.

De race is de Sasol Solar Challenge. Die begint zaterdag in Johannesburg. Volgende week zaterdag is de finish in Stellenbosch bij Kaapstad. De wagen die de Delftse studenten hebben gebouwd, is de Nuna9S. Het is de verbeterde versie van de Nuna9, die eind vorig jaar een zonnerace door Australië won. Om mee te doen hebben tien studenten hun opleiding anderhalf jaar lang stilgezet.

Om de race te winnen, moeten de Delftenaren zo ver mogelijk rijden. Elke dag is er een parcours van 100 tot 150 kilometer over de openbare weg. En dat is moeilijker dan het lijkt. Het team moet bijvoorbeeld rekening houden met bewolking.

Proefritten door de 'savanne'





De studenten van TU Delft prestenteerde Nuna9S voor het eerst in safaripark Beekse Bergen, waar zij tussen de loslopende giraffen en gnoes een proefrit maakte. De testte studenten in het safaripark hoe hun radar reageert op de dieren die ze in het Afrikaanse land ook kunnen tegenkomen.

Het Nuon Solar Team uit Delft verdedigt in Zuid-Afrika zijn titel. Bij de vorige race legde de auto een recordafstand van ongeveer 4500 kilometer af en werden zij voor de zevende maal wereldkampioen. Een nieuw record is volgens het studententeam 'niet mogelijk'.





